Em retomada do Brasileiro, São Paulo encara o líder

Equipe de Aguirre volta a campo com a missão de encostar no Flamengo e não deixar o adversário disparar

Após 35 dias de paralisação por causa da Copa do Mundo da Rússia, o Campeonato Brasileiro volta a ser disputado. A luta na parte de cima da tabela será reiniciada nesta quarta-feira com o confronto entre São Paulo e Flamengo, às 21h45, no Maracanã.



Quatro pontos separam a equipe carioca, que lidera a competição, do time comandado por Diego Aguirre. O São Paulo entra em campo para não deixar o rubro-negro disparar na competição e tentar encostar na 1ª posição.



Durante a parada para a Copa, o São Paulo conseguiu se livrar de Cueva, Petros e Bruno, e trouxe o lateral Bruno Peres e o meia Joao Rojas, que deve começar como titular contra o Flamengo. O equatoriano teve a situação regularizada e seu nome foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.



Outro que pode ter sua primeira chance é o uruguaio Gonzalo Carneiro. O atacante, de 22 anos, chegou lesionado em abril e só agora tem condições de atuar. Pela primeira vez, ele foi relacionado pelo técnico Diego Aguirre.



Sequência difícil

Contra o Flamengo, o São Paulo inicia uma série de partidas complicadas, que vai definir se o time segue como candidato ao título do Campeonato Brasileiro ou se brigará apenas por uma vaga na Libertadores da América.



Depois da partida no Maracanã, a equipe faz o clássico contra o Corinthians, no Morumbi; encara o Grêmio, em Porto Alegre, e o Cruzeiro, no Mineirão.



"Serão jogos decisivos, serão jogos difíceis para nós e também para eles. Mas a primeira coisa em que precisamos pensar é no jogo contra o Flamengo", alertou o técnico Aguirre.



Após a difícil sequência, o São Paulo deixa um pouco de lado o Campeonato Brasileiro para enfrentar o Colón pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo será no Morumbi.