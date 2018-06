Em penúltimo amistoso antes da Copa, França vence a Itália

Seleção

No penúltimo amistoso preparatório da França antes do início da Copa do Mundo, a equipe do técnico Didier Deschamp derrotou a Itália por 3 a 1, em Nice, nesta sexta-feira (1). A França ainda enfrenta os Estados Unidos no dia 9 de junho, em Lyon.



No confronto contra os italianos, que não conseguiram se classificar à Rússia, os franceses abriram o placar logo aos oito minutos de jogo. Mbappé, companheiro de Neymar no PSG, pegou de primeira, o goleiro Sirigu fez a defesa parcial, mas a Umiti pega o rebote e faz 1 a 0.



A França ainda ampliou em cobrança de pênalti sofrido por Lucas Hernández e convertido por Griezmann. Mas antes do intervalo, a Itália diminuiu. Em cobrança de falta na linha da grande área, Balotelli bateu forte, Lloris não segurou e Bonucci mandou para o gol.



A etapa complementar começou com as duas equipes criando boas chances. Mais uma vez, Balotelli deu trabalho para o goleiro francês, que evitou o gol de empate. A França respondeu com um bola na trave de Dembélé.



Explorando os contra-ataques, a França ainda ampliou. Mbappé arrancou para o ataque, a zaga afastou e Dembélé marcou um golaço e decretou a vitória francesa.