Em partida solidária, Chapecoense perde para Torino na Itália

IRMÃOS! ?

Em jogo que teve como protagonistas a solidariedade e a superação, o Torino venceu a Chapecoense por 2 a 0. O resultado, no entanto, se tornou irrelevante diante de tantas demonstrações de empatia e resiliência!#VamosChape #SomosTodosChape #SportPesaCup pic.twitter.com/MnuYzfkXoQ — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 1 de agosto de 2018

A Chapecoense perdeu nesta quarta-feira (1) para o Torino, em Turim, por 2 a 0, pela SportPesa Cup, torneio da pré-temporada europeia. Com passado marcado por acidente aéreo em 1949, equipe italiana se sensibilizou com tragédia ocorrida em 2016.Disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, a Chapecoense enviou uma equipe alternativa para a realização da partida na Itália.Os dois gols da partida foram marcados na segunda etapa, por Meité, aos quatro minutos, e De Silvestri, aos 38, para os italianos.