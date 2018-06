Em partida movimentada, Senegal e Japão empatam por 2 a 2

Resultado deixa definição dos dois classificados do grupo H para a última rodada, na quinta-feira

Em duelo pela liderança do grupo H, Japão e Senegal empataram por 2 a 2 neste domingo, em Ecaterimburgo, pela segunda rodada da Copa do Mundo. O resultado deixou as duas vagas da chave ainda em aberto.





Como venceram na estreia, os dois times só precisam de um empate na última rodada para avançar às oitavas de final. O Japão vai enfrentar a Polônia, na quinta-feira (28), enquanto Senegal desafia a Colômbia.

Senegal começou a partida melhor, buscando mais o ataque com um futebol veloz. Logo aos 11 minutos, o time africano saiu na frente: Mané, bem posicionado, aproveitou rebote do goleiro Kawashima para fazer 1 a 0.

O gol acabou acordando os japoneses, que saíram mais para o ataque. O empate ocorreu aos 33 minutos com belo chute de Inui no canto do gol senegalês. As duas equipes ainda perderam algumas boas chances no primeiro tempo.

Depois do intervalo, a partida continuou movimentada. Asiáticos e africanos foram para o ataque em busca do gol e de encaminhar a vaga no mata-mata. Os japoneses foram mais perigosos e pararam na trave. O Senegal, no entanto, que voltou a marcar aos 25 minutos. Em boa trama dentro da área, Wagué colocou a equipe africana novamente na frente. Mas o Japão voltou a buscar o empate, desta vez com o veterano Honda, aos 32 minutos.