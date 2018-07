Em nota, Real Madrid afirma que não fará proposta por Neymar

Clube espanhol responde às especulações sobre possível substituto de Cristiano Ronaldo

Após a venda de Cristiano Ronaldo para a Juventus, os veículos europeus começaram a especular que o Real Madrid já teria encontrado um substituto para o português. E nome mais cogitado no clube espanhol era o do atacante Neymar. Em nota oficial nesta sexta-feira (13), a equipe merengue negou que fará qualquer porposta pelo brasileiro e reiterou sua boa relação com o PSG.



Confira a nota divulgada pelo Real Madrid em seu site oficial:



"Diante das constantes informações que vinculam o jogador do PSG Neymar Jr. com nosso clube, o Real Madrid quer deixar calro que não prevê realizar nenhuma oferta pelo jogador.



A relação entre os dois clubes é extraordinária de foram que, se em algum momento o Real Madrid planejasse cntratr algum jogador do PSG, o primeiro que faria seria dirigir-se ao clube."