Em noite de Patrick, Inter vence Vasco por 3 a 1 no Beira-Rio

14.06.2018 00:02

Meia deu uma assistência e fez um gol em jogo que teve direito até a máscara do Pantera Negra em comemoração

Na noite desta quarta-feira (13), o Inter venceu o Vasco no Beira-Rio por 3 a 1 pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O colorado abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Patrick lançou Nico López nas costas da defesa vascaína. O uruguaio tocou na saída de Fernando Miguel para fazer 1 a 0. Pouco antes do intervalo, a equipe da casa teve um escanteio. Leandro Damião desviou o cruzamento de cabeça e Patrick completou para o fundo do gol. Na comemoração, o meia colocou uma máscara do herói Pantera Negra.



Na volta do intervalo, o Vasco deu sinais de reação e esteve perto de conseguir o empate. Andrey, num chute de fora área, diminuiu. Aos 23, o jovem volante arriscou de longe novamente e quase deixou tudo igual. Só que poucos segundos depois do susto, o Inter ampliou. Camilo cobrou escanteio e o argentino Victor Cuesta, subiu mais que a zaga carioca para fazer o terceiro colorado. Depois disso, o jogo ficou aberto. Pikachu obrigou Marcelo Lomba a fazer boa defesa. Do outro lado, Nico López driblou Fernando Miguel, mas acertou a trave. No fim, o 3 a 1 se manteve no placar.



Com a vitória, o Inter foi a 22 pontos e agora é o quarto colocado. Já o Vasco, com 15 pontos, caiu para 11º.