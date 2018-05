Em noite de Jefferson, Botafogo vence Fluminense

Na segunda etapa, o panorama não mudou. Jefferson fez algumas defesas sensacionais. E a bola alçada na área voltou a colocar o Botafogo na frente. Marcinho cobrou escanteio e Kieza cabeceou para fazer o segundo gol alvinegro. Marcos Jr teve a chance do empate dentro da área, mas chutou por cima do gol.



O técnico Alberto Valentim ainda promoveu a estreia do atacante uruguaio Rodrigo Aguirre, que atuou 12 minutos e não teve tempo para mostrar muita coisa. Ainda mais com um Botafogo recuado, preocupado em não sofrer o empate.



Com a vitória, o Botafogo foi a oito pontos e pulou nove posições, subindo para o sexto lugar. Já o Flu, com sete pontos, está em nono. No próximo domingo, o alvinegro vai a Belo Horizonte enfrentar o América-MG, enquanto o Fluminense recebe o Atlético-PR.

Para muitos torcedores tricolores, o Fluminense fez uma de suas melhores atuações no ano na noite desta segunda-feira (14). O resultado porém, não demonstra essa sensação. O Botafogo venceu o Flu por 2 a 1 no estádio Nilton Santos pela quinta rodada do Brasileirão.O tricolor finalizou mais que o dobro do número de vezes do alvinegro (20 contra 8), 56% de posse de bola, trocou mais 400 passes. Mas parou em Jefferson. O goleiro botafoguense fez pelo menos cinco boas defesas. E foi traído pelo jogo aéreo.Aos 27 minutos de jogo, quando o camisa 1 do Botafogo já havia salvado a equipe duas vezes, Marcinho cruzou e Rodrigo Lindoso cabeceou sozinho no cantinho do gol de Júlio César para fazer 1 a 0. O tricolor não demorou muito a empatar. Seis minutos depois, Marcos Jr. cruzou da direita e Pedro, de peito, deixou tudo igual.