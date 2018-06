Em meio à preparação para o Mundial, portugueses tentam fugir de crise

Gelson Martins, Bruno Fernandes e William Carvalho pediram rescisão do Sporting, após confusão. Cristiano Ronaldo apoia jogadores

Em meio à fase final de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, três atletas da seleção portuguesa, o volante William Carvalho, o meia Bruno Fernandes e o atacante Gelson Martins protocolaram na noite da segunda-feira (12) pedido de rescisão unilateral de seus contrato com o Sporting, após crise severa se instalar no clube.



Em 15 de maio, um grupo de torcedores invadiu o centro de treinamento do clube e agrediu diversos jogadores. Sem clima para seguir na equipe de Lisboa, o goleiro Rui Patricio, que defendia o Sporting desde 2006, e o lateral direito Daniel Podence, já haviam pedido a rescisão unilateral com o clube no início de junho.



Um pouco antes, em abril, o clube havia suspendido diversos jogadores de forma repentina após derrota nas quartas de final da Liga Europa para o Atletico de Madrid.



Enfurecido com a situação, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, espera a confirmação ou não das rescisões para agir. Além dos cinco atletas que já formalizaram o pedido, é provável que o atacante holandês Bas Dost também siga o mesmo caminho.



Em entrevista coletiva, o presidente disse que pode assinar carta de demissão caso os atletas voltem atrás e se comprometam a voltar ao clube.



Nesta terça-feira (12) o dirigente português postou em sua página no Facebook, imagens de suas conversas com os jogadores e representantes dos atletas que buscam deixar o clube.



Criado no clube, Cristiano Ronaldo, declarou, na época da invasão, apoio aos atletas e comissão técnica "É uma situação difícil, eu tento sempre ficar do lado dos jogadores e do treinador, porque tenho a mesma profissão do que eles e estou 100% com eles, sempre", disse o craque português.



Em entrevista coletiva cedida nesta terça-feira, o meio-campista João Mario, do West Ham, afirmou que a crise do Sporting não é tema no vestiário da seleção. "Zero. São assuntos paralelos. Portugal vai jogar uma competição muito importante. E é nisso que o grupo está muito focado", destacou o atleta.



Na época da convocação, com os quatro atletas, o Sporting era o time português mais bem representada na seleção, contra somente um jogador do Benfica (Rúben Dias) e um do Porto (Ricardo Pereira). Após a disputa do Mundial, porém, a equipe de Lisboa não deve ficar com nenhum selecionado no elenco.