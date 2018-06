Em meio à crise, Espanha estreia contra Portugal

No duelo mais importante do grupo B, Portugal e Espanha estreiam na Copa do_Mundo da Rússia, hoje às 15h, em Sochi. Atravessando momento complicado após demissão de treinador Julen Lopetegui às vésperas do Mundial, a Espanha terá teste importante logo na primeira partida.





Os portugueses preferiram não dar importância à crise espanhola. "A Espanha joga há 10 anos da mesma forma e creio que isso não vai mudar. Eles tem jogadores de muita qualidade", ressaltou o técnico de Portugal, Fernando Santos.



No lado espanhol, o capitão Sergio Ramos declarou "Não sei se alguém cometeu um erro. Temos diferentes opiniões, mas a meta é a mesma, estamos aqui para ganhar a Copa", completou.



Já Portugal, diferente do último Mundial, ainda depende muito de Cristiano Ronaldo, mas o craque contará com apoio de William Carvalho, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes.



Na semana de estreia, uma crise no Sporting, um dos grandes de Portugal, chegou a respingar na seleção. Quatro jogadores rescindiram com o clube de Lisboa.

Favoritos para avançar à próxima fase, as duas seleções passaram por reconstrução após o fracasso no Mundial de 2014 e chegaram à Rússia com a pressão de serem protagonistas.A Espanha era apontada como uma das favoritas, principalmente pelo trabalho feito por Lopetegui, mas o técnico caiu depois que anunciou o seu acerto com o Real. O diretor esportivo, Fernando Hierro, assumiu mesmo sem muita experiência como treinador.