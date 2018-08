São Paulo decepciona e perde para Colón no Morumbi

Mais tarde, já aos 28, Militão cruzou para Rojas. O equatoriano dominou tirando da marcação dentro da área mas isolou a batida.



Ainda antes do final do 1º tempo, o Colón teve sua melhor chance do jogo, em cobrança de escanteio. Após a bola passar pela defesa do São Paulo, Godoy ficou livre na frente do gol mas desviou acima do gol.



Na segunda etapa, a tônica da partida se manteve a mesma, com a equipe do Morumbi retendo a bola mas sem encontrar espaços para articular muitas jogadas. Na principal oportunidade, Bruno Alves cabeceou bola na trave após falha do goleiro do Colón em rebote de falta cobrada por Nenê.



Diego Aguirre até promoveu as entradas do meia Shaylon e do atacante uruguaio Carneiro, mas a equipe tricolor seguiu sem conseguir superar a fechada defesa argentina.



Aos 34 minutos, em uma das poucas subidas do time argentino ao ataque, o volante Fritzler arriscou de fora da área. A bola desviou em Hudson e morreu no ângulo esquerdo do goleiro Jean.



Já nos acréscimos, o jovem atacante, que havia entrado no lugar de Rojas, perdeu a cabeça após sofrer falta, empurrou o adversário e foi expulso de campo.

Com o gol do volante Fritzler, aos 34 minutos do 2º tempo, o São Paulo precisará vencer ao menos por 2 a 1, no jogo de volta, no próximo dia 16, para avançar às oitavas de final do torneio.Com muita posse de bola mas pouca efetividade na criação de jogadas, o São Paulo só ameaçou a equipa argentina duas vezes na primeira etapa. Aos 16 minutos, Reinaldo fez belo toque que chegou até Diego Souza após corta-luz de Nenê. O camisa 9 passou de primeira para Everton, que dentro da área, bateu à esquerda do gol.