Em duelo eletrizante de seis gols, Portugal arranca empate com a Espanha

Cristiano Ronaldo marca os três gols dos portugueses; Diego Costa (2) e Nacho fazem para a Espanha

Em partida repleta de emoções e com alto nível técnico, Espanha e Portugal empataram em 3 a 3, nesta sexta-feira (15), em Socchi, pelo grupo B da Copa do Mundo da Rússia. O duelo entre dois gigantes da Europa teve todos os ingredientes de um clássico eletrizante: recorde de Cristiano Ronaldo, golaços e até frango.



Logo no primeiro minuto de partida, o craque Cristiano Ronaldo é tocado por Nacho dentro da área e o árbitro italiano Gianluca Rocchi assinala pênalti sem titubear. O melhor do mundo cobra e abre o placar. Com o gol, o português se iguala a Pelé, e aos alemães Klose e Seller, que fizeram quatro gols em quatro Copas seguidas.



Portugal ainda poderá ter ampliado em contra-ataque fulminante. Cristiano Ronaldo recebeu e só rolou para Bruno Fernandes, que chegou livre, mas se enrolou e foi desarmado pela defesa espanhola.



Na sequência, a Espanha respondeu com belo gol de Diego Costa. Depois de um chutão da defesa, o brasileiro naturalizado espanhol ganhou de Pepe, dominou, deu dois cortes em Jose Fonte, e bateu de direita para deixar tudo igual.



Após o gol, a seleção espanhola cresceu na partida, sufocou o adversário e chegou a acertar o travessão. Mas no final da primeira etapa foi Portugal que voltou a balançar as redes, novamente com Cristiano Ronaldo. O craque chutou rasteiro e o goleiro De Gea falhou feio.



Em meio a turbulência após demitir Lopetegui e promover Hierro ao cargo de treinador às vésperas da Copa, a Espanha conseguiu mostrar que a crise não influenciou dentro de campo e correu atrás do empate. Novamente, Diego Costa aproveitou a chance que teve e fez o seu segundo no confronto.



A Espanha conseguiu virar a partida com um belo gol de Nacho, que havia cometido pênalti em Cristiano Ronaldo. A zaga de Portugal afastou e o lateral do Real acertou uma pancada de longa distância.



Quando a partida já se encaminhava para o final com vitória espanhola, Cristiano Ronaldo fez a diferença mais uma vez. O craque cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual aos 42 minutos da segunda etapa, e se tornou o artilheiro da Copa da Rússia em apenas uma partida.