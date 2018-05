Em grande fase, Firmino é mais valioso que CR7

Brasileiro, do Liverpool e da Seleção, supera valor de mercado do português, segundo estudo do CIES Observatório de Futebol

Cristiano Ronaldo e Roberto Firmino estão distantes em números de títulos e marcas pessoais,com ampla vantagem para o craque português. Porém, com grande ascensão no Liverpool, e presença garantida na Seleção,o brasileiro se destaca quando o assunto é valor de mercado, segundo o CIES observatório de futebol. Protagonistas das equipes que irão disputar a final da Champions League no dia 26 de maio, os jogadores têm diferença de valor de mercado situada em € 35,7 milhões (cerca de R$ 151,2 milhões).



Enquanto Cristiano Ronaldo vale aproximadamente € 106,8 milhões (cerca de R$ 452,5 milhões), Firmino aparece com valor de € 142,5 milhões (cerca de R$ 603,7 milhões). Ao todo, cinco atletas da equipe inglesa já acumulam valor de mercado superior a € 80 milhões (cerca de R$ 339 milhões) com destaque para o craque egípcio Mohamed Salah, que vale atualmente mais de € 168 milhões (cerca de R$ 711,8 milhões).



Os últimos títulos europeus do Real Madrid foram conquistados com a força do trio BBC, formado pelo português, o galês Gareth Bale e o francês Karim Benzema, que vale hoje € 194,8 milhões (cerca de R$ 825,7 milhões). Já o trio de ataque do Liverpool, formado por Salah, Firmino e o senegalês Mané é cotado a € 391 milhões (cerca de R$ 1,656 bilhão).



Campeão de mercado



O Manchester City conta com o elenco mais valioso do mundo, sendo que sete jogadores custam mais que € 100 milhões (cerca de R$ 423,7 milhões), incluindo os brasileiros Gabriel Jesus e Ederson.