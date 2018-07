Em duelo inesperado, Suécia e Suíça lutam por vaga nas quartas

"Sabemos que a Suíça é favorita para esse jogo. Vamos lutar da melhor maneira possível. O que nos trouxe até aqui é a nossa força defensiva e a agressividade na hora de atacar", disse o capitão.



Já os suíços, não chegam às quartas de final desde 1954, quando sediaram a Copa do Mundo. Responsáveis pelo único empate da Seleção Brasileira no Mundial, a equipe chegou às oitavas nas últimas duas edições do torneio, mas não foram adiante.



"Ainda temos muito pela frente, tomara que amanhã (esta terça-feira) não seja o último jogo, e nem o próximo", declarou o meia Xhaka.



Histórico igual

As equipes nunca se enfrentaram em Copas, mas na história são 10 vitórias para cada lado.

Com pouca tradição em Copas do Mundo, Suécia e Suíça se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, hoje, às 11h, em São Petersburgo. Quem avançar, enfrentará o vencedor entre Inglaterra e Colômbia nas quartas de final.O embate põe frente a frente a Suíça, uma equipe mais técnica com Xhaka e Shaqiri, contra a Suécia, uma seleção sem grandes destaques individuais, que vem se destacando na Rússia devido a sua organização em campo.Sob comando do experiente zagueiro Granqvist, que já anotou dois gols na Copa, os suecos buscam com seu jogo aguerrido alcançar às quartas de final e seguir sonhando alto. A Suécia nunca foi campeã mundial, apenas vice em 1958, ao perder para o Brasil.