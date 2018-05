Em duelo das zagas opostas, Fla e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão

A defesa também vinha sendo criticada no ano passado pelo rendimento. Estávamos encontrando dificuldade lá atrás, mas com muito trabalho diário e dedicação nos treinamentos, conseguimos encaixar uma estratégia e passamos a sofrer menos gols. Tiveram jogos que passamos em branco. O segredo para mudar é o trabalho e tempo. As coisas não vão se ajustar de uma hora para outra. A culpa dos gols sofridos não é apenas dos defensores, mas sim de todos que estão em campo", analisou Breno.



Do lado do Flamengo, a situação é inversa. O interino Mauricio Barbieri parece ter ajeitado a defesa rubro-negra. Nos mesmos 30 dias, o a equipe levou apenas quatro gols em nove partidas disputadas. Desses nove jogos, o time passou sete sem sofrer um gol sequer. Depois de passar seis partidas seguidas em branco, a defesa flamenguista voltou a ser ultrapassada no último domingo, na derrota por 3 a 2 para a Chapecoense. Mas, no meio de semana, Diego Alves, que foi poupado da partida em Chapecó, voltou a ficar sem buscar a bola no fundo das redes.

Renê jogou muito, mas a foto é pra falar de Diego Alves. São 599 minutos sem levar gols. Ele superou marcar de Bruno (511, em 2009) e Cantarele (580, em 1974) #Miteiro pic.twitter.com/9Z9dWP5Qkt — Flamengo (@Flamengo) May 17, 2018

"Como diz aquela velha frase, o melhor ataque é a defesa. A gente abe que tem que se defender bem, tem que buscar os jogos pra não levar gol. O Mauricio [Barbieri] vem trabalhando isso com a gente diariamente. A todo momento ele pede para a gente fazer posicionamento, para ter atenção. E isso é fruto do trabalho. Antes do jogo contra a Chapecoense a gente estava há seis jogos sem levar gol. A palavra certa é trabalho, temos que continuar trabalhando que só assim as coisas vão acontecer", disse o lateral-direito Rodinei.



Para o clássico, Barbieri não terá Juan. O veterano teve uma lesão na coxa no primeiro tempo da partida contra o Emelec na última quarta e será substituído por Leo Duarte. O capitão do título da Copinha em 2016 participou de quatro desses últimos jogos em que o Flamengo não sofreu gols, justamente ao lado de Réver, seu companheiro de zaga no clássico deste sábado.

Para isso, Zé Ricardo tem feito mudanças na equipe. Mais uma vez, Yago Pikachu deve jogar mais adiantado, com Rafael Galhardo fazendo a lateral-direita para reforçar a marcação pelo setor. O zagueiro Breno, que voltou a atuar no final de semana passado depois de quase seis meses de inatividade por conta de uma lesão, deve seguir como titular ao lado de Werley.