Em dia de clássico, relembre os últimos duelos de City e Liverpool

Hoje, teremos mais um capítulo de nossa aventura pela Europa... pic.twitter.com/8qfzu6dcO4 — LFC Brasil (@LFCBrasil) 4 de abril de 2018

Manchester City e Liverpool se enfrentaram nesta quarta-feira (4), às 15:45, pela primeira vez na Champions League. Corriqueiros rivais nos torneios ingleses, as equipes disputarão uma vaga na semifinal do principal torneio europeu.Em 178 jogos, a equipe de Liverpool tem ampla vantagem no confronto, com 87 vitórias, contra 45 do time comandado por Pep Guardiola.Confira os três últimos confrontos dos times no Campeonato Inglês:Em jogo enérgico de sete gols, a equipe comandada por Jurgen Klopp impôs a única derrota do líder Manchester City na atual edição do torneio local.Já no primeiro turno do Inglês, jogando em casa, a equipe de Guardiola aplicou uma surpreendente goleada em seu rival, com direito a dois gols do atacante brasileiro Gabriel Jesus.Ainda na temporada 2016-2017, a primeira de Guardiola no comando do City, o time de Manchester empatou, em casa, com o Liverpool, por 1 a 1. Os gols foram marcados por Aguero e Milner.