Em clima descontraído, Seleção faz trabalho leve em Sochi

A definição do time titular para enfrentar a Sérvia na próxima quarta-feira (27) ficou para o decorrer da semana. Na manhã deste domingo (24), os jogadores que começaram o jogo contra a Costa Rica fizeram uma trabalho regenerativo no campo em Sochi, enquanto os reservas participaram de um treino técnico, com a presença do atacante Willian.Depois do aquecimento, o técnico Tite passou instruções para o grupo e os dois grupos foram separados. Neymar participou normalmente da primeira parte da atividade, que foi bem descontraída, com direito a desafio de altinha entre o camisa 10 e o lateral-esquerdo Filipe Luís.