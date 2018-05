Em clássico quente no final, Fla e Vasco ficam no empate

O Flamengo saiu na frente no placar, com gol de Vinicius Júnior, em falha do goleiro Martin Silva. O Vasco empatou com Wagner.



O empate tirou a chance de o Flamengo retornar à liderança. O rubro-negro tem agora 11 pontos, dois a menos que o Atlético-MG, que venceu o Cruzeiro.











Flamengo e Vasco não saíram do 1 a 1 no Maracanã, neste, sábado, no clássico válido pelo Campeonato Brasileiro.O resultado, no entanto, não traduziu o que foi o jogo, bem mais quente do que o placar com poucos gols pode fazer parecer. Muito disputada, a partida terminou com quatro expulsos, dois de cada lado.Os cartões vermelhos foram distribuídos no fim do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo. Rodolpho e Breno, pelo Flamengo, e Riascos e Breno, pelo Vasco.