Em busca de reação, Sport enfrenta Vitória no Barradão

Ex-treinador do Vitória, Claudinei reforçou que a equipe rubro-negra deverá ter cautela nos minutos iniciais. "Sei que a cultura do Vitória é de pressionar os primeiros minutos. Se a gente conseguir conservar o resultado ou abrir o marcador eles começam a ficar pressionados. Num primeiro momento acho que vamos precisar de cautela", afirmou.



Apesar das duas derrotas nesse retorno após a parada para a Copa do Mundo, o Sport ocupa o 10º lugar na classificação no início da 15ª rodada, com 19 pontos – cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A equipe adversária está em 16º, com 15 pontos, um a mais que o América-MG, primeiro time na Zona de Rebaixamento.



"Não tem esse negócio de jogo mais fácil pela situação do adversário. O Vitória vem de uma derrota num clássico, mas as duas equipes estão precisando pontuar. Então é focar nesse jogo para voltar a vencer, pois será um jogo de detalhes, onde a gente vai precisar de muita concentração", afirmou o lateral-direito Raul Prata.



Conhecer o adversário pode ajudar na hora de encará-lo. Para isso, o Sport conta com a bagagem do meia Gabriel, autor do gol do Leão contra o Fluminense na última rodada. Baiano e ex-atleta do Bahia, o camisa 30 sabe as dificuldades de enfrentar o Vitória no Barradão.



"Jogar lá é sempre muito difícil. Mas a torcida tem uma certa impaciência quando as coisas não saem do jeito que eles querem", disse. "Joguei vários ‘Ba-Vi’, e pelo Flamengo já fiz gol lá também. Acho que está na hora de a gente vencer", emendou.



Viagem

Com dois jogos seguidos fora de casa, a delegação do Sport não retornará ao Recife depois da partida contra o Vitória. No início da tarde da sexta-feira (27), os rubro-negros deixam Salvador com destino ao Rio de Janeiro, onde enfrentarão o Flamengo, no domingo (29), às 16h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileiro.

O Sport vai até Salvador em busca de reação no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (26), o Leão enfrenta o Vitória, às 19h30, no estádio Barradão, pela 15ª rodada. Sem mistério, o técnico Claudinei Oliveira confirmou a equipe que inicia o jogo logo após finalizar a preparação no Recife, na manhã desta quarta-feira (25), no CT leonino.O comandante vai repetir o time que começou o duelo contra o Fluminense, no último domingo (22), na Ilha do Retiro. "A gente deve manter a equipe, até porque é o time que fez um grande primeiro tempo. Então, independentemente de um atleta ou outro não ter jogado tão bem, acho que a gente tem que dar crédito aos jogadores. Esperamos que eles possam reeditar o bom primeiro tempo durante os 90 minutos em Salvador", disse Claudinei Oliveira.Dessa forma, o Sport vai iniciar o jogo com Magrão; Raul Prata, Léo Ortiz, Ronaldo Alves e Sander; Deivid, Fellipe Bastos e Gabriel; Michel Bastos, Rogério e Rafael Marques.