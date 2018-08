Em 2018, Botafogo teve mais treinadores que nos últimos três anos

Apresentado na última segunda-feira (6), Zé Ricardo é o quarto técnico do clube alvinegro no ano

Após ser apresentado na última segunda-feira (6), Zé Ricardo se tornou o quarto técnico do Botafogo em 2018. Nos últimos oito meses, o clube alvinegro já teve mais treinadores do que nos três anos anteriores.



Entre 2015 e 2017, três técnicos comandaram o Botafogo. Entre janeiro e julho de 2015, Renê Simões esteve à frente da equipe. Apesar de deixar o time na liderança da Série B, ser vice-campeão carioca daquele ano, e ter 65% de aproveitamento, Renê foi demitido após ser eliminado pelo Figueirense na Copa do Brasil. Em seu lugar assumiu Ricardo Gomes.



O ex-zagueiro comandou o clube em 67 jogos e teve 59% de aproveitamento. Campeão da Série B em 2005 e vice-campeão carioca no ano seguinte, o técnico deixou o alvinegro em agosto de 2016. Jair Ventura assumiu em seu lugar de forma interina e acabou sendo efetivado. O treinador ficou no clube até o final de 2017. Sob o comando de Jair, o Botafogo fez uma boa campanha na Copa Libertadores, chegando às quartas de final. O treinador preferiu não renovar seu contrato ao final do ano, com 53% de aproveitamento.



Em 2018, o clube de General Severiano vai para seu quarto treinador. A equipe começou com Felipe Conceição no comando. Com apenas sete jogos, ele não resistiu às eliminações na Copa do Brasil, para a Aparecidense, e na semifinal da Taça Guanabara, para o Flamengo.



Alberto Valentim assumiu a equipe e foi quem teve mais sucesso. Após ser campeão carioca, o técnico teve uma proposta em junho do futebol egípcio e acabou deixando o alvinegro, com 53% de aproveitamento. Para seu lugar chegou Marcos Paquetá, demitido após uma vitória e quatro derrotas em apenas cinco jogos, dando lugar, enfim, a Zé Ricardo.



O novo comandante fará sua estreia no próximo domingo, às 11h, contra o Paraná, na Vila Capanema, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.