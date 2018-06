'Ele voltou melhor do que eu esperava', diz Tite

Treinador elogia o desempenho de Neymar em amistoso e alerta para possível oscilação

Tite se disse satisfeito com o desempenho de Neymar no primeiro jogo do camisa 10 depois de três meses inativo.



"Ele jogou melhor do que eu esperava. Não esperava que ele tivesse esse nível", disse o treinador do Brasil.



Para Tite, no entanto, não se pode esperar de Neymar uma regularidade de atuação em alto nível, pois ele ainda precisará de um tempo para jogar em sua plenitude. "Lá pelo terceiro, quarto jogo [da Copa] que é ele vai estar bem", analisou o técnico.



Tite ressaltou a importância de o Brasil encontrar maneiras de não jogar apenas em função de Neymar. "Esse peso é insurpotável. Porque se ele não decide, e se o time não ganha, a culpa fica sendo dele. Assim como é com o técnico. Não pode ser assim".



Sobre a atuação da Seleção Brasileira, o técnico se disse satisfeito, inclusive com o desempenho no primeiro tempo, quando o time experimentou uma formação tática diferente. "Houve variação, criação de jogadas.