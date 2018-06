Egito x Uruguai tem confronto ofensivo

Um duelo de atacantes promete roubar a cena no confronto entre Egito e Uruguai, às 9h desta sexta-feira (15), no estádio de Ecaterimburgo, pela 1ª rodada do grupo A da Copa. Suárez e Salah são as principais apostas de gols dos seus times.

Destaque do Liverpool na temporada, Salah se recuperou da lesão no ombro esquerdo, sofrida na final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid. O craque egípcio treinou normalmente nesta quinta-feira (14). O Egito, de volta ao Mundial após ausência de 28 anos, busca sua primeira vitória na história das Copas, em sua terceira participação.

Já o Uruguai confia no poder ofensivo de Suárez, atacante do Barcelona. O atleta de 31 anos está em sua terceira Copa. Explosivo, o artilheiro ficou marcado pela mordida que deu no italiano Chiellini durante partida no Mundial de 2014, no Brasil. "É um jogador inteligente e amadureceu muito", elogiou o zagueiro Godín.



Além de Suárez, o Uruguai tem o atacante Cavani, maior artilheiro da história do PSG e principal goleador nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Rússia-2018.