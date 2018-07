Veteranos trocaram farpas via imprensa após a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG neste domingo (22)

A partida entre Palmeiras e Atlético-MG não terminou com o apito final no Allianz Parque. Os mineiros reclamaram muito da arbitragem, especialmente no lance do terceiro gol da equipe alviverde na vitória por 3 a 2, marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Os alvinegros argumentam que foi marcada uma falta inexistente de Ricardo Oliveira em Edu Dracena na origem do lance.



Depois do jogo, o atacante atleticano, além de dizer não ter cometido falta no lance, reclamou da atitude de Dracena.



"Fez o gol e começou a chutar a bola para fora, praticar o anti-jogo. Falei para ele chutar mais uma", explicou Ricardo Oliveira.



O zagueiro palmeirense não deixou por menos. O jogador rebateu a crítica do atacante adversário e o chamou de "otário".



"Ele gosta de fazer polêmica, fala demais. O Ricardo, quando vem jogar contra o Palmeiras, gosta de fazer gracinha. Ele já tem idade, essas picuinhas não valem nada, principalmente para nós, jogadores profissionais. Peguei a bola e chutei para cima, já tinha acabado o jogo. O Ricardo fala demais, é um cara que a gente conhece já. É otário", criticou Edu Dracena.