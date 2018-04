Ederson: o 'Gordo' que virou peça ideal de Guardiola

Ederson acabou voltando a trabalhar com Giba até que alguém ligado ao agente Jorge Mendes ligou a Antônio Rodrigues perguntando por um goleiro jovem e promissor. Este indicou o "Gordo", então com 16 anos:



"O primeiro nome que me veio à cabeça foi o do Ederson. Não me esqueci dele por causa da enorme dedicação nos treinos. Quando essa pessoa me perguntou sobre quais eram as maiores qualidades dele, me lembro de responder distribuição de jogo, dinamismo e agilidade. E disse também: 'se ele for para a Europa não vai voltar."



E assim foi. O brasileiro passou por Ribeirão e Rio Ave de Portugal até chegar ao Benfica, em 2015. No Manchester City desde o verão de 2017, Ederson tem agora credenciais para a Seleção Brasileira, onde o treinador de goleiros, o histórico Taffarel, não lhe poupa elogios:





"Quando comecei a trabalhar com o Ederson me perguntei de onde viria aquela frieza. Suspeitei que poderia ser medo, pois ele era bastante introvertido e raramente falava. Mas com o tempo, depois de estabelecermos um bom relacionamento, começou a se abrir mais, dentro e fora de campo, e percebi que aquela calma é uma parte muito positiva da sua personalidade."



"Tem muito sangue frio. Mas pode evoluir a tomada de decisão, que é algo de que sempre falamos muito. Apesar da juventude ele é impressionantemente seguro e essa segurança é passada naturalmente para a equipe de forma muito produtiva", acrescentou Taffarel.