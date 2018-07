São Paulo vende Éder Militão para o Porto

Atleta do tricolor aceitou oferta de pouco mais de R$ 17 milhões, além de 10% de uma futura venda

O lateral-direito e zagueiro do São Paulo Éder Militão foi vendido ao Porto. O acerto foi sacramentado nesta terça-feira (24). Os portugueses pagarão €4 milhões (R$ 17,56 milhões) ao clube paulista, além de 10% do valor de uma futura venda.



Revelado pela equipe do Morumbi, o atleta de 20 anos não entrou em acordo para a renovação de seu contrato e tinha vínculo somente até o final do ano. Com a possibilidade de Militão, que já havia assinado pré-contrato com o clube português, sair de graça no final da temporada, a equipe paulista aceitou a quantia abaixo do valor de mercado.



A diretoria do clube do Morumbi conseguiu negociar que o titular da lateral-direita dispute mais quatro jogos, contra Grêmio (26/07) e Cruzeiro (29/07) pelo Campeonato Brasileiro, contra o Colón, da Argentina (02/08) pela Copa Sul-Americana e contra o Vasco (05/08), novamente pelo torneio nacional.



Em duas temporadas na equipe principal do São Paulo, Militão disputou 54 partidas, marcando quatro gols e sendo peça importante para o vice-líder do Campeonato Brasileiro.