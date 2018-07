Economistas de seguradora voltam a acertar campeão da Copa

Apesar da maioria dos bancos de investimentos errarem nas projeções, a seguradora britânica Lloyd's, que considerou o ranking na Fifa de cada país participante em relação ao valor segurado total dos seus 23 jogadores, acertou em cheio suas projeções nesta Copa da Rússia.A especialista nos mercados de seguros e resseguros colocou a França como vencedora do Mundial, tal como aconteceu no torneio disputado no Brasil. O modelo estatístico da Lloyd's deu a Alemanha vitoriosa da Copa de 2014.Além disso, na previsão, os economistas da seguradora calcularam que o Brasil ia além das quartas de final, o que acabou por acontecer.

Os analistas usaram salários e receitas de patrocínios dos jogadores, juntamente com uma coleção de indicadores adicionais para construir um modelo econômico que estima a renda dos jogadores até a aposentadoria.



Estas projeções formaram a base para avaliar os valores segurados por idade, posição e nacionalidade. A seguradora diz que contou com dados anônimos de salário de jogadores para cada uma das 32 equipes participantes. Os dados de patrocínio foram obtidos de várias fontes públicas, incluindo a lista da revista "Forbes".