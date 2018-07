'É um dia triste', lamenta Renato Augusto

Meio-campista entrou no 2º tempo, diminuiu a vantagem dos belgas, mas o Brasil não conseguiu chegar ao empate

A eliminação do Brasil para a Bélgica ne Arena Kazan foi muito difícil de ser digerida pelos jogadores da Seleção, que não era derrotada desde junho do ano passado em amistoso contra a Argentina. Com a queda a Seleção se despede do sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo da Rússia.



"É difícil dizer algo neste momento. Acredito que fizemos o possível para empatar. Criamos, mas infelizmente o gol não saiu. É um dia triste", comentou o meia Renato Augusto, autor do único gol do Brasil na partida.



O fato de começar a partida perdendo com gol contra de Fernandinho pesou muito para a Seleção Brasileira, que nesta Copa ainda não tinha saído atrás no placar.



"Temos que estar preparados para tudo, inclusive começar o jogo perdendo. A gente se desesperou um pouco e por isso saiu o segundo. Depois ficou difícil tentar o resultado, mas a gente lutou até o fim. Os erros aconteceram, mas a Bélgica tem seus méritos também", concluiu o meio-campista.



A Arena Kazan foi o estádio que não deu sorte para alguns campeões. A Alemanha foi derrotada pela Coreia do Sul e caiu na primeira fase, a Argentina foi eliminada pela França, e nesta sexta-feira foi o Brasil que se despediu da Copa do Mundo da Rússia.