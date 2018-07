'Difícil encontrar forças pra voltar a jogar ', posta Neymar

O craque brasileiro Neymar quebrou o silêncio ao publicar mensagem nas redes sociais, neste sábado (7), no dia seguinte à eliminação do Brasil na Copa do Mundo, após derrota por 2 a 1 para a Bélgica nas quartas de final.

"Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira. A dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história... Mas não foi dessa vez", escreveu o atacante em publicação no Instagram.

"Difícil encontrar forças pra querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente pra enfrentar qualquer coisa", acrescentou o atacante.