'É difícil, mas acreditamos', garante Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, confia no poder de reação de sua equipe, após a derrota por 3 a 0 sofrida diante do Liverpool, nesta quarta-feira (4) na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Ninguém acredita, mas temos outro jogo. É difícil, mas acreditamos", afirmou o técnico espanhol. "É duro. Eles tiveram 10 ou 15 minutos no 1º tempo em que foram melhores. No 2º tempo, tentamos de tudo, mas não conseguimos encontrar o gol", analisou.

O City terminou a partida sem chutar uma vez sequer ao gol do adversário, algo que não acontecia desde outubro de 2016.