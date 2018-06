Duelo pelo segundo lugar? Inglaterra e Bélgica vivem situação inusitada

Neste momento estamos classificados. Essa era a prioridade. Agora temos que olhar individualmente. Temos que competir bem, mas nossa prioridade não é vencer. Temos jogadores pendurados, não vamos correr risco de perdê-los no mata-mata. Também há jogadores com pequenos problemas físicos. É muito importante protegê-los e deixá-los nas melhores condições. Eu acredito em todos os jogadores do elenco, seria estúpido não acreditar neles para amanhã (quinta-feira). Acredito que temos a contribuição dos 23 jogadores. É uma chance de o grupo crescer. Nossa prioridade é que todos possam contribuir. Se pudermos vencer amanhã, bom, mas não é essa a prioridade", afirmou o espanhol que comanda o time belga.



Além de Lukaku, Martínez não deve poder contar com o meia Ferreira-Carrasco, que também não treinou por problemas musculares. Eden Hazard e Dries Mertens ficaram de fora de alguns treinos durante a semana, participaram normalmente da atividade na última quarta, mas o treinador não deve arriscar começar jogando com eles. Assim como também deve fazer com Vertonghen, Meunier e De Bruyne, que estão pendurados com um cartão amarelo. Assim, a Bélgica deve ir a campo com uma equipe quase toda reserva.



Decisão nos cartões



Como se já não bastasse o líder ir para a chave mais complicada, o duelo reserva outra situação inusitada. Empatadas com seis pontos e também em todos os critérios de desempate (saldo de gols e gols pró), a liderança do grupo pode ser decidida pelo número de cartões, em caso de empate entre as duas seleções. O quarto critério é a pontuação de Fair Play e, no momento, a Inglaterra leva a melhor por ter visto um cartão amarelo a menos que os belgas, mas a situação pode mudar com o decorrer do jogo.

O comandante da Inglaterra, porém, deve poupar vários titulares no duelo. A certeza é que o atacante Harry Kane estará em campo em Kaliningrado. Com cinco gols, o 'Furacão' quer se distanciar ainda mais na artilharia do Mundial.