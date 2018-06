Duelo ofensivo vai marcar confronto entre Egito x Uruguai

Suarez e Salah são apostas das equipes no confronto válido pela primeira rodada do grupo A

Um duelo de atacantes promete roubar a cena no confronto entre Egito e Uruguai, às 9h (horário de Brasília) desta sexta-feira, no estádio de Ecaterimburgo, pela primeira rodada do grupo A da Copa do Mundo. Luis Suarez, da Celeste, e Mohamed Salah, dos Faraós, vivem grande fase e são as principais apostas de gols dos seus times.





Destaque do Liverpool na temporada, Salah se recuperou da lesão no ombro esquerdo, sofrida na final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid. O craque egípcio treinou normalmente nesta quinta-feira. O Egito, de volta ao Mundial após ausência de 28 anos, busca sua primeira vitória na história das Copas, em sua terceira participação.





Já o Uruguai confia no poder ofensivo de Suarez, atacante do Barcelona. O atleta de 31 anos está em sua terceira Copa. Explosivo, o artilheiro ficou famoso pela mordida que deu no italiano Chiellini durante partida no Mundial de 2014, no Brasil. "Ele amadureceu muito do ponto de vista familiar, pessoal, mental. É um jogador muito inteligente. Luis estará mais maduro que nunca neste Mundial", disse o zagueiro Godín.

A partida é vista como decisiva pelos dois lados para a classificação às oitavas de final. Quem vencer dificilmente ficará de fora do mata-mata. No outro jogo da chave, a anfitriã Rússia goleou a Arábia Saudita por 5 a 0, nesta quinta-feira.