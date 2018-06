Duelo de eliminados entre Egito e Arábia Saudita

Após duas derrotas em duas rodadas, equipes tentam vitória de honra na Rússia

Os já eliminados Egito e Arábia Saudita entram em campo nesta segunda-feira, às 11h, pela última rodada da fase de grupos da Copa da Rússia, em Volgogrado.



Sem a confirmação da presença da estrela Mohamed Salah, a seleção do Egito também busca seu primeiro triunfo na história dos Mundiais. Na Copa da Rússia, o time caiu para o Uruguai, por 1 a 0, e para os anfitriões, por 3 a 1.



"Nós jogamos um bom campeonato. Muitos falarão que não, mas jogamos um bom futebol. Cometemos erros e já analisamos. Queremos encerrar com vitória", declarou o treinador Hector Cúper.



Já no lado saudita, o objetivo é vencer a primeira partida em Copas desde 1994, quando a seleção foi às oitavas de final de forma inédita. Em 2018, a Arábia Saudita foi goleada pela Rússia, na abertura, por 5 a 0, e perdeu para o Uruguai por 1 a 0.



"Pedimos desculpas a todos por não conseguirmos nos classificar, buscamos aproveitar as coisas positivas. Enfrentar o Egito será importante, um clássico árabe, vamos tentar conquistar e encantar nossos torcedores", relatou o meia-atacante Hattan Bahebri.