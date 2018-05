Dudu Capixaba assume comando do Náutico interinamente

Com a saída do técnico Roberto Fernandes do comando do Náutico, no domingo, um dia após nova derrota do clube na Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico da equipe Sub-20, Dudu Capixaba, assumiu a função no time profissional, onde já comandou o treino nesta segunda-feira. Caso o Timbu não anuncie um nome até o fim desta semana, será ele quem comandará o time diante do Salgueiro, sábado (12), na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do Grupo A.



Roberto Fernandes esteve à frente do Náutico desde o dia 2 de agosto de 2017, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde lá, entre duelos pela Série B do ano passado e Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e Série C deste ano, o treinador comandou a equipe por 52 jogos, com 20 vitórias, 14 empates e 18 derrotas. Comandou o time na conquista do Pernambucano 2018 e o levou até a quarta fase da Copa do Brasil.