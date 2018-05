Dua Lipa é confirmada como atração da final

Cantora britânica, que fará shows no Brasil em novembro, irá participar da cerimonia de abertura da decisão do torneio europeu

A cantora pop inglesa Dua Lipa foi confirmada nesta terça-feira (8) como a atração musical da cerimonia de abertura da final da temporada 2017-2018 da Champions League, que acontecerá no próximo dia 26 de maio, em Kiev, Ucrânia.



A artista de 22 anos, responsável por hits como "New Rules" e "IDGAF", subirá no palco montado no Estádio NSC Olimpiyskiy antes da grande decisão entre Real Madrid e Liverpool.



Dua Lipa irá se apresentar no Brasil em novembro, com datas e locais ainda para serem definidos, como reportado nesta segunda-feira pelo Destak.



Na temporada passada, o grupo norte-americano The Black Eyed Peas foi o encarregado pela abertura da final entre Real Madrid e Juventus, em Cardiff, no País de Gales.