Douglas é aprovado nos exames médicos e reforça o Corinthians

Volante chega para substituir Maycon, vendido para o futebol ucraniano

O volante Douglas é o terceiro reforço que chega ao Corinthians para o restante da temporada, após a parada da Copa do Mundo. O jogador do Fluminense tenta suprir ausência de Maycon, negociado com o Shakhtar Donetsk.



Revelado nas categorias de base da equipe das Laranjeiras, Douglas chegou a disputar algumas partidas no Campeonato Brasileiro em 2015, mas só subiu para o profissional no ano seguinte. Em 2016 não conseguiu ter uma sequência devido a problemas nas articulações.



Com Abel Braga, Douglas se tornou titular no Fluminense, disputou 15 jogos nesta temporada, sendo seis pelo Brasileiro e um pela Sul-Americana. Aprovado nos exames, o atleta de 21 anos deve assinar com o Corinthians por quatro temporadas.



Na parada da Copa do Mundo, o clube alvinegro já havia contratado o lateral-esquerdo Daniel Avelar e o atacante Jonathas.



De saída

Se Douglas está deixando o Flu, o atacante Júnior Dutra faz o caminho inverso e troca o Parque São Jorge pelas Laranjeiras. Ele deve acertar contrato de empréstimo até o final deste ano.



Contratado no início do ano para ser o substituto de Jô, Júnior Dutra não convenceu e foi parar na reserva. Em 24 jogos, marcou apenas três gols (um no Paulista e dois na Libertadores). Mesmo assim fez parte do grupo que conquistou o Paulista neste ano.



Apesar da passagem frustrante, Júnior Dutra agradeceu ao Corinthians pelo período que defendeu o clube.