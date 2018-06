Douglas Costa: 'Estão se cuidando pra jogar contra o Brasil'

Entrada do camisa 7 no intervalo foi decisiva para a vitória do Brasil na vitória sobre a Costa Rica

Entrando no intervalo, o meia Douglas Costa foi, de longe, um dos principais fatores de incentivo para a Seleção Brasileira vencer o duelo contra a Costa Rica. O camisa 7 também deu a assistência para o segundo gol, tocando a bola para Neymar após recebê-la de Casemiro.



O Brasil teve muito mais facilidade para abrir espaços na defesa da Costa Rica quando o jogador de 27 anos, que atualmente defende a Juventus, entrou no lugar de Willian. "As equipes estão realmente se cuidando pra jogar contra o Brasil, defendem bastante. Mantém uma linha bem fechada, então é difícil entrar com uma penetração numa linha assim".



Quando questionado sobre ser o 12º titular da Seleção Brasileira, o meia responde: "ralei pra caramba pra estar na seleção brasileira, realmente fiz esforços que ninguém sabe mas fico contente de poder entrar desta maneira".



"É um sentimento de que a gente tá no caminho certo, juntos podemos fazer grandes coisas", afirma Costa, acreditando na classificação.



"Confiança a gente nunca deixou de ter. A gente realmente tenta botar nosso futebol em campo independente do adversário ou da situação, então confiança sempre tem, mas a Copa do Mundo gera uma tensão a mais. A gente tá ligado agora" finaliza, tranquilizando a torcida para os próximos jogos.





O Brasil enfrenta a Sérvia pela terceira rodada da fase de grupos na quarta-feira (27), às 15h (horário de Brasília), com a chance de se classificar para as oitavas de final.