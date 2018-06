Douglas Costa está fora da partida contra a Sérvia

Mais uma lesão atrapalha os planos de Tite na Copa do Mundo. O problema da vez é Douglas Costa. O atacante sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na vitória contra a Costa Rica e nem viaja com a Seleção para Moscou, onde o time enfrenta a Sérvia na última rodada da primeira fase da competição.Douglas Costa era cotado para assumir a vaga de titular na Seleção, no lugar de Willian. Contra a Costa Rica, o atacante da Juventus, entrou bem e deu o passe para o gol de Neymar.