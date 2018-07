Douglas Costa e Marcelo participam do treino desta terça (3)

Após vencer o México por 2 a 0, a Seleção Brasileira voltou a treinar nesta terça-feira (3) em Sochi, já visando o duelo das quartas de final contra a Bélgica, na próxima sexta-feira. Enquantos os jogadores que foram titulares na partida em Samara ficaram apenas no hotel fazendo um trabalho regenerativo, os atletas que não atuaram os 90 minutos foram a campo.A boa notícia foi a participação do lateral-esquerdo Marcelo e do atacante Douglas Costa. O jogador do Real Madrid havia treinado normalmente no domingo, depois de deixar o jogo contra a Sérvia aos 10 minutos com dores nas costas, mas não participou do jogo pois tinha condição de atuar apenas 45 minutos. Já Douglas Costa, que não treinava junto com o grupo desde a vitória sobre a Costa Rica, no último dia 22, treinou normalmente e deve ficar à disposição de Tite para o confronto contra a Bélgica.