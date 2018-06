Dor nas costas de Marcelo pode ter sido causada por colchão do hotel

O camisa 12 da Seleção Brasileira pediu pra ser substituído durante o jogo contra a Sérvia no início do primeiro tempo

O lateral esquerdo do Brasil, Marcelo, deixou o campo aos 9 minutos do 1º tempo durante confronto contra a Sérvia por incômodos musculares. A partida aconteceu em Moscou, na quarta-feira (27) e terminou numa vitória de 2 a 0 sobre a seleção adversária.



Em entrevista, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, deu um panorama do caso após a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgar que o jogador tinha sofrido um espasmo na musculatura estabilizadora da coluna. Segundo o doutor, até o colchão que a equipe estava hospedada pode ter causado o desconforto muscular.



"Está muito cedo para fazer qualquer precisão ainda, ele respondeu muito bem ao tratamento e a fisioterapia, mas temos de aguardar talvez 24 horas para ter um diagnóstico. Pode ter relação com o colchão do hotel, a nossa expectativa é boa, mas ainda é muito cedo para prever o que vai acontecer nos próximos dias" disse Lasmar. Marcelo não deu entrevistas sobre o caso.



O médico também assegura que não houve lesão e que o lateral pode voltar em breve para os gramados se não houver dores. "Ainda é cedo para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Tudo depende da resposta que vai apresentar. Se ele tiver condições, pode jogar", conta.



O jogador é dúvida para o próximo jogo contra o México, pelas oitavas de final. A partida acontece na segunda-feira (2), em Samara, às 11h (horário de Brasília).