Dominic Thiem é finalista do Masters 1000 de Madri

Austríaco Dominic Thiem se classifica após eliminar sul-africano Kevin Anderson

O austríaco Dominic Thiem se classificou para a final do Masters 1000 de Madri, neste sábado, depois de eliminar o sul-africano Kevin Anderson por 6-4 e 6-2.



Thiem também deixou pelo caminho o favorito Rafael Nadal nas quartas de final. O sétimo tenista do ranking ATP fechou a semifinal em apenas 1 hora e 25 minutos.



O austríaco vai ter mais uma chance de levantar o troféu, depois de perder para Nadal na decisão do ano passado.



Thiem espera o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev (3º ATP) e o canadense Denis Shapovalov (43º), que disputam a segunda semifinal.