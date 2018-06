Domingo tem 4º Circuito de Corrida

Os corredores inscritos terão direito ao chip descartável de cronometragem, número de peito e medalha de participação. Nesta edição, a medalha será em forma de mandala que irá se completando, conforme a realização de cada etapa da competição.



Estrutura e premiação

A prova contará com o apoio de equipe médica de emergência, segurança da Guarda Municipal e tendas de suporte técnico de cronometragem, que contarão também com guarda-volumes. Durante todo o percurso haverá pontos de distribuição de água para manter os corredores bem hidratados.



Serão premiados com troféu os cinco primeiros colocados de cada categoria (masculina e feminina). Não haverá premiação em dinheiro. Os 100 primeiros colocados (50 homens e 50 mulheres), receberão uma medalha especial. Já os participantes que completarem o percurso serão premiados com medalha de participação.



Etapas

Na edição deste ano, o Circuito Corrida Distritos de Campinas será realizado pela Prefeitura em seis etapas ao longo do ano nos distritos de Ouro Verde, Campo Grande e Nova Aparecida.



As etapas Centro, Distritos de Barão Geraldo e Joaquim Egídio serão realizadas por parceiros da Prefeitura. Na edição do ano passado, todas as etapas tiveram as inscrições esgotadas rapidamente.



A opção por uma prova de seis quilômetros de extensão busca atender desde atletas iniciantes a desportistas mais experientes. As próximas etapas ocorrerão nos dias 29 de julho, 12 e 26 de agosto e 9 e 16 de setembro.

Acontece neste domingo (17), a primeira etapa da 4ª edição do Circuito de Corrida Distritos de Campinas, no Distrito Ouro Verde, região sudoeste da cidade. Com percurso de seis quilômetros, a largada será às 8h na Praça de Esportes Emil Rached, localizada na avenida Suaçuna, s/n.As inscrições são limitadas a mil atletas e podem ser feitas no site www.nexrace.com.br, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 35 por etapa, mais um quilo de alimento que será doado ao Banco de Alimentos de Campinas. Quem realizar a inscrição para as seis etapas da prova ganhará uma camiseta extra. A entrega dos kits para os corredores será feita nos sábados anteriores a cada etapa da prova, na Loja Decathlon, das 13h às 18h.Menores de idade deverão ser inscritos pelo responsável legal. A idade mínima para participar é de 14 anos. Já os atletas acima de 60 anos têm 50% de desconto na taxa de inscrição.