Djokovic retorna ao 'Top 10' da ATP após título em Wimbledon

Tetracampeonato fez o sérvio subir 11 posições no ranking, para a décima posição; Rafael Nadal está em primeiro lugar

O sérvio Novak Djokovic, que no domingo (14) conquistou o tetracampeonato em Wimbledon, subiu 11 posições no ranking ATP ( Associação de Tenistas Profissionais) nesta segunda-feira (16) e voltou a estar entre os dez primeiros colocados.



No pódio, o espanhol Rafael Nadal segue em primeiro, com o suíço Roger Federer em segundo e o alemão Alexander Zverev em terceiro.



Djokovic não estava tão bem classificado desde seu sétimo posto em outubro de 2017. O 13º título de Grand Slam da carreira encerrou dois anos complicados, entre perda de motivação, problemas pessoais e lesões.



O sul-africano Kevin Anderson, derrotado por 'Nole' na final por 6-2, 6-2 e 7-6 (7/3), se consola subindo três posições e assumindo o quinto lugar.



Classificação ATP em 16 de julho:

1. Rafael Nadal (ESP) 9310 pts

2. Roger Federer (SUI) 7080

3. Alexander Zverev (ALE) 5665

4. Juan Martín Del Potro (ARG) 5395

5. Kevin Anderson (RSA) 4655 (+3)

6. Grigor Dimitrov (BUL) 4610

7. Marin Cilic (CRO) 3905 (-2)

8. John Isner (EUA) 3720 (+2)

9. Dominic Thiem (AUT) 3665 (-2)

10. Novak Djokovic (SRB) 3355 (+11)

11. David Goffin (BEL) 3120 (-2)

12. Diego Schwartzman (ARG) 2470 (-1)

13. Pablo Carreño (ESP) 2155 (-1)

14. Jack Sock (EUA) 2075 (+1)

15. Fabio Fognini (ITA) 2030 (+1)

16. Kyle Edmund (GBR) 1995 (+1)

17. Roberto Bautista (ESP) 1940 (-3)

18. Nick Kyrgios (AUS) 1935

19. Lucas Pouille (FRA) 1835

20. Kei Nishikori (JPN) 1800 (+8)