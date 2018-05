Djokovic estreia em Roland Garros com vitória

O sérvio Novak Djokovic, 22º tenista do ranking, estreou nesta segunda-feira (28) em Roland Garros com vitória em três sets sobre o brasileiro Rogério Dutra Silva (134º), parciais de 6-3, 6-4 e 6-4.

Djokovic, campeão do Grand Slam parisiense em 2016, enfrentará na próxima fase um tenista espanhol, David Ferrer ou Jaume Munar.

"Tem sido um bom início este ano, com uma vitória. Não estava em minha melhor forma. Não joguei muito bem, mas ganhou em três sets", admitiu o sérvio de 31 anos.

Depois de sofrer com lesões no último ano e operar o cotovelo, Djokovic vem tentando reencontrar o nível de tênis que o fez ser número 1 do mundo e ganhar 12 Grand Slams na carreira.

Com a eliminação de Rogerinho, o Brasil não tem mais representante em Roland Garros, já que Thomas Bellucci (269º), ex-número 21 do mundo, foi eliminado no domingo pelo argentino Federico Delbonis, 6-1, 6-3, 3-6 e 6-1.

A maior surpresa do dia foi a eliminação precoce do suíço e ex-número 3 do mundo Stan Wawrinka (30º), derrotado pelo espanhol Guillermo García-López (67º).

Assim como Djokovic, Wawrinka, campeão em Paris em 2015 e finalista no ano passado, tenta se recuperar das lesões e de duas cirurgias nos joelho esquerdo. O suíço, porém, não encontrou forças para derrotar o adversário espanhol, que levou a melhor em cinco sets, 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5) e 6-3, após 3 horas e meia de partida.

Já o austríaco Dominic Thiem, número 8 do mundo e considerado um dos poucos tenistas capaz de rivalizar com Rafael Nadal em Roland arros, teve estreia tranquila diante do bielorrusso Ilya Ivashka, 6-2, 6-4, 6-1.

Na segunda fase, Thiem, campeão no sábado em Lyon e único jogador a derrotar Nadal no saibro nesta temporada, em Madri, enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas (39º).

Resultados desta segunda-feira em Roland Garros:

- Simples masculino (1ª fase):

Marco Trungelliti (ARG) x Bernard Tomic (AUS) 6-4, 5-7, 6-4, 6-4

Marco Cecchinato (ITA) x Marius Copil (ROM) 2-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-2, 10-8

Roberto Bautista (ESP/N.13) x Denis Istomin (UZB) 6-2, 6-7 (3/7), 1-6, 6-4, 6-4

Santiago Giraldo (COL) x Marcos Baghdatis (CYP) 3-6, 3-4 (abandon)

Novak Djokovic (SRV/N.20) x Rogério Dutra Silva (BRA) 6-3, 6-4, 6-4

Dominic Thiem (AUT/N.7) x Ilya Ivashka (BLR) 6-2, 6-4, 6-1

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Carlos Taberner (ESP) 7-5, 6-7 (5/7), 6-4, 6-3

Ernests Gulbis (LET) x Gilles Muller (LUX/N.29) 2-6, 6-4, 6-4, 6-3

Benoît Paire (FRA) x Roberto Carballés (ESP) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (11/9), 6-1

Cameron Norrie (GBR) x Peter Gojowczyk (ALE) 6-1, 2-0 (abandon)

Karen Khachanov (RUS) x Andreas Haider-Maurer (AUT) 7-6 (7/0), 6-3, 6-3

Guillermo García-López (ESP) x Stan Wawrinka (SUI/N.23) 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5), 6-3

Dušan Lajovic (SRV) x Jirí Veselý (RTC) 6-3, 6-1, 6-3