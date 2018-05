Djokovic estreia em Madri com vitória sobre Nishikori

O sérvio Novak Djokovic, ex-nº1 do mundo, mostrou força ao estrear nesta segunda-feira (7) no Masters 1000 de Madri com uma vitória sobre o japonês Kei Nishikori (7/5 e 6/4), sua primeira vitória sobre um membro do top 20 em quase um ano.

O sérvio, atual número 12 mundial, mostrou sinais de progresso na vitória de cerca de 2 horas contra Nishikori (20º), aproveitando um break-point em cada set para fechar a partida.

"Consegui jogar um bom tênis e acertar bolas nos momentos adequados. Estávamos muito equilibrado", declarou Djokovic após a partida.