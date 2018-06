Djokovic é eliminado por azarão italiano em Roland Garros

Marco Cecchinato venceu o sérvio e avançou às semifinais

O italiano Marco Cecchinato, que nunca havia vencido uma partida em Grand Slam antes de Roland Garros, se classificou às semifinais do torneio parisiense ao surpreender e derrotar o ex-número 1 do mundo Novak Djokovic (22º) em quatro sets (parciais de 6-3, 7-6 (7/4), 1-6, 7-6), nesta terça-feira (5).

O siciliano de 25 anos, número 72 do mundo, é o jogador de pior ranking a alcançar as semifinais de Roland Garros desde 1999, quando o ucraniano Andrei Medvedev (100º) foi derrotado na final pelo americano Andre Agassi.

Por uma vaga na decisão, Cecchinato enfrentará o austríaco Dominic Thiem (8º), que mais cedo eliminou com facilidade o alemão Alexander Zverev (3º) em três sets (parciais de 6-4, 6-2, 6-1).

Profissional desde 2010, Cecchinato está mais acostumado a disputar torneios da categoria Challenger do que buscar a glória nas competições mais prestigiosas da ATP.

Cecchinato e Djokovic fizeram um duelo emocionante de quase três horas e meia de duração na quadra Suzanne-Lenglen, com o sérvio salvando três match-points e desperdiçando outros três antes de ser eliminado no tie-break do quarto set em 13-11.

No segundo set, o sérvio, que vem tentando encontrar sua melhor forma após se recuperar da cirurgia no cotovelo realizada no início do jogo, precisou de atendimento médico por causa de dores nas costas.



Thiem derrota um Zverev fragilizado

No outro duelo de quartas de final disputado nesta terça-feira, quem também sofreu com problemas físicos foi Zverev, número 3 do mundo e segundo cabeça de chave em Roland Garros, que acabou pagando o preço do esforço realizado nas três partidas anteriores, nas quais foi obrigado a disputar cinco sets.

Contra Dominic Thiem, o alemão, claramente sofrendo com o desgaste físico, pediu atendimento médico no segundo set e precisou enfaixar a coxa esquerda.

Zverev, 21 anos, aspirava em Roland Garros se tornar o tenista mais jovem a conquistar um Grand Slam desde o argentino Juan Martin del Potro, vencedor do US Open em 2009 aos 20 anos.

No torneio feminino, a americana Madison Keys, número 13 do mundo, derrotou a cazaque Yulia Putintseva (98º) (parciais de 7-6 (8-6) e 6-4), na primeira partida das quartas de final.

Keys enfrentará nas semifinais a compatriota Sloane Stephens (10º), que superou a russa Daria Kasatkina (14º) (parciais de 6-3, 6-1).

Stephens, 25 anos, vencedora do último US Open, e Keys reeditarão no saibro de Paris a final do ano passado do Grand Slam de Nova York.