Djokovic decepciona e Nadal estreia com vitória em Madri

Tenista sérvio foi eliminado na segunda rodada do torneio para o britânico Kyle Edmund

O espanhol Rafael Nadal, nº1 do mundo, venceu facilmente o francês Gael Monfils em dois sets (parciais de 6-3 e 6-1), nesta quarta-feira (9) na estreia no Masters 1000 de Madri, no qual o sérvio Novak Djokovic foi eliminado pelo britânico Kyle Edmund (parciais de 6/3, 2/6 e 6/3).



A segunda rodada foi decepcionante para Djokovic, que novamente decepcionou com uma eliminação precoce, desta vez diante de Kyle Edmund.

O sérvio, ex-número 1 do mundo que caiu para o 12º lugar no ranking ATP, acumula resultados discretos nos últimos anos e não conseguiu confirmar uma melhora em seu nível de jogo, dois dias depois da vitória esperançosa sobre o japonês Kei Nishikori.

A derrota diante de Edmund, 22º tenista do ranking, coloca novamente em dúvida o nível de Djokovic, a três semanas para o início de Roland Garros. Antes de Madri, Djokovic havia sido eliminado na estreia em Barcelona.

Após conquistar pela 10ª vez o Masters 1000 de Monte Carlo e o ATP 500 de Barcelona, Nadal somou sua 20ª vitoria consecutiva no saibro.

O espanhol jogará nas oitavas de final contra o argentino Diego Schwartzmann, que eliminou o espanhol Feliciano López (parciais de 7/5, 2/6 e 6/2).