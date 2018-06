Diniz é demitido do Atlético-PR

Técnico deixa o clube como vice lanterna e baixo aproveitamento no Campeonato Brasileiro

Fernando Diniz não é mais técnico do Atlético Paranaense, a decisão, anunciada pela diretoria do clube na manhã desta segunda-feira (25), foi tomada após a pressão da torcida devido ao baixo aproveitamento no Campeonato Brasileiro 2018.



O time não vencia há quatro jogos, desde a vitória de 2 a 0 sobre o Santos na Arena da Baixada, e hoje, ocupa o penúltimo lugar da tabela do torneio, com apenas 9 pontos.



A decisão foi tomada por Mario Celso Petraglia, presidente do Atlético-PR que, mesmo após muita pressão da torcida, disse que manteria Diniz por "estar em sintonia com o projeto", e também que não se importaria com uma queda para a Série B do Brasileiro.



Fernando Diniz fez 21 jogos pelo time paranaense, com cinco vitórias, sete empates e nove derrotas. No total, seu aproveitamento é de apenas 34,9%. O elenco deve ficar sob os cuidados do técnico e ex-jogador Kelly até um próximo nome ser anunciado nos próximos dias.



O próximo jogo do clube, após o recesso para a Copa do Mundo da Rússia é contra o Cruzeiro, disputando as oitavas de final Copa do Brasil, dia 16 de julho às 20h (horário de Brasília) no Mineirão. O jogo de ida foi uma vitória do clube mineiro, por 2 a 1.