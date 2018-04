Diego treina normalmente na Colômbia e anima Flamengo

Jogador faz tratamento intensivo para se recuperar de lesão na coxa e poder enfrentar o Santa Fé nesta quarta-feira (25)

De fora da última partida do Flamengo no Brasileirão, o meia Diego participou normalmente das atividades da equipe na noite desta segunda-feira (23) em Bogotá e animou os rubro-negros em relação à sua participação no jogo desta quarta-feira, contra o Santa Fé, pelo Grupo D da Copa Libertadores.



Diego teve detectada uma lesão muscular leve na coxa e iniciou tratamento intensivo neste final de semanae seguiu com o tratamento durante todo o percurso até a Colômbia. O treino desta terça será decisivo para decretar sua escalação.



"Se o Diego jogar, é um cara que chama muito a responsabilidade e decide os jogos. É nosso craque. Tem o Vinicius Jr. e o Paquetá, que vêm bem nos jogos. Everton Ribeiro, Arão, Dourado… Quem jogar ali na frente, tenho certeza que dará conta do recado", comentou o lateral-esquerdo Renê, em entrevista coletiva antes do treino.



Com cinco pontos, o Flamengo é o líder do Grupo D da Copa Libertadores, ao lado do River Plate. O duelo deste meio de semana é fundamental porque o clube carioca pode deixar a zona de classificação, já que o Santa Fé vem em terceiro lugar com três pontos conquistados. As duas equipes se enfrentam no estádio El Campín, às 21h45 de quarta-feira.