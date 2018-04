Diego sente a coxa e está fora do jogo contra o América-MG

Meia teve lesão muscular na coxa; recuperado de um câncer, Éderson volta a ser relacionado

O meia Diego está fora do jogo do Flamengo contra o América-MG neste sábado (21), às 19h, no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador teve uma lesão diagnosticada no músculo posterior da coxa direita e sequer foi relacionado para o duelo. A preocupação fica quanto à condição de jogo do atleta para a partida contra o Independiente Santa Fé, na próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores.



Por outro lado, quem teve uma boa notícia foi o meia Éderson. O antigo camisa 10 rubro-negro voltou a ser relacionado para uma partida pela primeira vez desde que se recuperou de um câncer, no ano passado. O duelo deste final de semana ainda marcará a despedida do goleiro Julio Cesar dos gramados.



Com a saída de Diego, o time titular do Flamengo neste sábado deve ser formado por: Julio Cesar; Rodinei, Leo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Arão e Lucas Paquetá; Geuvânio, Vinícius Jr. e Henrique Dourado.