Dólar alto adia demissão de técnico da Argentina

os primeiros quatro meses deste ano, uma seca

severa ajudou a inflamar os preços dos alimentos e baixou expectativas de receitas com a exportação de grãos. Isso elevou a insatisfação dos argentinos, que já estavam sob o impacto de reajustes nos preços das tarifas de energia e de transportes, congelados durante anos nas gestões de Néstor e Cristina Kirchner.



No campo político, esse aumento de tarifas provocou fissuras na coalizão política que sustenta o governo de Mauricio Macri, o que deixou investidores desconfiados sobre a capacidade de o presidente executar as transformações econômicas que prometeu.



Isso agravou a queda do peso, levando o Banco Central local a aumentar os juros por três vezes em uma semana para o maior patamar do mundo e a pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional (FMI) pela primeira vez em 15 anos no início de maio.





A inflação na Argentina continua ao redor de 20%, acima da meta estabelecida pelo governo para 2018 de 15%. No ano passado, o índice de preços do país vizinho foi de 24,8%; no Brasil, para efeitos de comparação, a inflação fechou 2017 em 2,76%.

A alta do dólar no mercado global neste ano, em meio as receios de mais aumentos nos juros americanos, pegou a economia argentina em um momento frágil. N