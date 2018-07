Destaques fora do eixo

Além dos dois gols e duas assistências, Hazard ainda não errou um drible na Copa Foto: AFP

Ao lado de Raktic, Modric forma a dupla de meio-campo mais estável da Copa Foto: AFP

Camisa 10 mais novo da história da França, Mbappé é peça-chave em busca do bicampeonato Foto: AFP

Kane já é o segundo maior artilheiro da Inglaterra em Copas, atrás de Gary Lineker Foto: AFP

A quatro jogos do fim do Mundial, quatro jogadores despontam como favoritos na disputa pelo prêmio de melhor da Copa. Com os pesos-pesados Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar fora do torneio, jogadores importantes no cenário europeu, mas que nunca entraram nas discussões de melhor do mundo, assumiram o protagonismo da Copa.A principal semelhança entre os quatros destaques do Mundial: Harry Kane, Luka Modric, Kylian Mbappé e Eden Hazard, é o pouco, ou nenhum, impacto prévio na competição.Enquanto o goleador inglês e o jovem francês fazem a sua estreia em Copas do Mundo na Rússia, Modric e Hazard já têm experiência no torneio, mas sem grandes recordações de suas participações anteriores.Em 2014, no Brasil, o então estreante Hazard já se destacava no Chelsea, mas teve um Mundial abaixo do esperado, não marcando nenhum gol e nem dando nenhuma assistência.Já na Rússia, o cenário é diferente. Ao lado de uma equipe mais experiente e preparada, o belga rege o melhor ataque do torneio, com 14 gols em cinco jogos. Individualmente, são dois gols, duas assistências, além de 11 dribles certos dentro da área adversária e dois prêmios de melhor jogador da partida.O mais experiente entre os quatro candidatos é Modric. O meia disputa sua terceira Copa, mas foi somente agora, na Rússia, que o camisa 10 do Real Madrid conseguiu repetir por sua seleção as atuações que garantiram seu protagonismo no futebol europeu.Após ser reserva em 2006 e um desempenho regular em 2014, quando a Croácia foi eliminada ainda na primeira fase, Modric desencantou em 2018, marcando dois gols, além de uma assistência e três prêmios de melhor da partida.Mais novo entre os destaques do torneio, Kilyan Mbappé, de 19 anos, ainda não havia nascido quando a seleção de seu país venceu seu único título de Copa do Mundo, em 1998.Símbolo máximo de uma nova geração francesa, o atacante do PSG é o segundo atleta mais novo depois de Pelé a marcar dois gols em uma partida mata-mata de Mundial.A marca foi alcançada na vitória por 4 a 3 contra a Argentina, nas oitavas de final. O atacante já havia marcado na fase de grupos, em partida contra o Peru. Segundo atleta mais jovem desta Copa, Mbappé também já faturou dois prêmios de melhor jogador da partida.Artilheiro do Mundial com seis gols, Harry Kane é um dos grandes responsáveis pelo desempenho da Inglaterra na Rússia. O atacante, que estreou na seleção em 2015 durante um intenso processo de renovação da equipe inglesa, assumiu o protagonismo de um time praticamente novato em Mundiais. Dos 23 jogadores da equipe, só três haviam disputado o torneio.Versátil, Kane já marcou três vezes de pênalti, uma vez de cabeça e mais duas vezes em batidas de dentro da área, além de ter vencido o prêmio de melhor jogador da partida três vezes.Nas últimas Copas, o vencedor do prêmio foi, na maioria das vezes, um representante do time vice-campeão. A última vez que um atleta fez parte do time vencedor e foi nomeado o melhor do torneio foi em 1994, com Romário, principal protagonista do tetracampeonato.